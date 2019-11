Wo auch immer unsere Promis mit ihren Kindern aufkreuzen, sie stehen mitten im Blitzlichtgewitter. Kein Fotomotiv ist begehrter als der Blick auf den zuckersüßen Nachwuchs unserer Lieblingsstars. Das wissen nicht nur Paparazzi, sondern auch die Promis höchstpersönlich. Während die einen ihren Nachwuchs stolz der Welt präsentieren, halten manche Stars ihr Privatleben und ihre Kinder lieber versteckt.

Promi-Kinder: Geboren als Stars

Der Status ihrer berühmten Eltern lässt Promi-Kinder mitten im Rampenlicht aufwachsen. Ob die ersten Schritten, die erste Schultüte oder auch der erste Kuss, kein Lebensabschnitt ihrer Kindheit bleibt unbeobachtet. Dank zahlreicher soziale Netzwerke können nicht nur Freunde oder Familienangehörige, sondern auch alle anderen miterleben, wenn der Promi-Nachwuchs erwachsen wird. Während einige Promi-Kinder den frühen Ruhm nutzen um ihre eigene Karriere anzukurbeln, leiden andere unter dem Druck unter ständiger Beobachtung zu stehen.

Promi-Kinder machen ihren Eltern Konkurrenz

Der Nachwuchs einiger Stars und Sternchen macht seinen berühmten Eltern schon in frühen Jahren Konkurrenz. So erobert Paula Riemann, die Tochter der Schauspielerin Katja Riemann, aktuell die deutsche Fernsehlandschaft, während Zoe Kravitz, die Tochter von Schmusesänger Lenny Kravitz, Hollywood von unten aufräumt. Kein Wunder, das Talent zum Singen, Schauspielern oder Modeln liegt den Promi-Kindern in den Genen.