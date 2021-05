Daniela Katzenberger: Traurig, was jetzt ans Licht kommt

"Diese Mutti-Mafia ist so knallhart"

"Ich bin ja jetzt schon so lange in der Öffentlichkeit, da ist mir schon klar, dass egal was man macht, die Leute immer was dazu zu sagen haben. Jeder weiß es eben besser", erklärt Daniela lachend im Interview mit InTouch Online. "Ich habe aber schon lange gelernt, die Kommentare nicht zu ernst zu nehmen. Gerade bei der Kindererziehung lasse ich mir nicht von außen reinreden. Diese Mutti-Mafia ist so knallhart, denen kann man nie was recht machen. Darüber habe ich ja in meinem letzten Buch geschrieben und versuche hier auf Durchzug zu schalten."

Trotzdem geht nicht alles spurlos an ihr vorbei: "Aber klar verletzen mich bestimmte Kommentare und Hass hat im Netz nichts zu suchen! Ich weiß als Mama, was gut für mein Kind ist und ich liebe Sophia so sehr und würde alles für sie tun."