Daniela Katzenberger: Traurige Babynachrichten! Sie kann ihren Frust nicht weiter leugnen

"Ich konnte es gar nicht fassen und habe geweint vor Freude! Es ist einfach ein Gefühl, das dich völlig umhaut. So was habe ich noch nie gefühlt und ich wusste gar nicht, warum ich überhaupt weine", sprudelt es aus Jenny Frankhauser heraus. Sie ist noch immer ganz aufgeregt, als sie mit "Closer" über ihr großes Baby-Glück spricht: "Ich denke, da können viele Frauen mitfühlen oder haben es ähnlich erlebt. Ich bin auf jeden Fall unendlich dankbar für dieses Geschenk und überglücklich. Ich werde Mama!" Und viele Follower, Freunde und die ganze große Familie freuen sich mit der 29-Jährigen und gratulieren fleißig … Nur eine ist verdächtig still: Schwester Daniela. Ausgerechet Dani. Anstatt sich über ihren künftigen Titel als Tante zu freuen, postet die lieber Fotos von sich selbst. Nur ein Jenny-Post bekommt Herzchen als Reaktion – sonst nichts, kein Anruf, keine Worte im Netz …