Daniela Katzenberger & Iris Klein plaudern aus: Ist "Mister T" ihr Neuer?

In ihrer Instagram-Story teilt Iris Videos von sich und Tochter Daniela Katzenberger, wie sie im Auto sitzen und sich über Iris' vermeintlich neuen Mann unterhalten: Daniela erzählt, dass Iris zu laut schnarchen würde, um neben "Mister T" zu schlafen, erklärt Mutter Iris, dass "Mister T" selbst schnarchen würde. Bedeuten diese kryptischen Anspielungen tatsächlich, dass Iris wieder jemanden datet?

Auch interessant:

Erfahrt im Video, was Daniela Katzenberger und Co. alles an sich machen lassen haben: