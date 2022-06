Daniela Katzenberger & Jenny Frankhauser: Keine Versöhnung! Der Zoff eskaliert

Was genau passiert ist? Darüber hüllten sich beide bisher in Schweigen. Bei einer Fragerunde auf Instagram wurde Jenny jetzt allerdings erneut mit dem angeblichen Familien-Zoff konfrontiert. "Jenny, wie ist deine Meinung zu den ganzen Gerüchten um eure Familie? Geht das nicht an die Nerven?", hakte ein neugieriger Follower nach. Ihr offene Antwort: "Doch, es nervt mich sehr. Und ICH sage absolut gar nichts, weil ich nur meine Ruhe und meinen Frieden will. Ich will von all dem nichts wissen. Ist mir ehrlich gesagt sehr peinlich und ich lasse mir mein Glück nicht zerstören mit negativen Vibes. Das tut mir und meinem Baby nicht gut!"