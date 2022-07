Daniela Katzenberger & Lucas Cordalis: Aus und vorbei! Sie hat den Bogen überspannt

Regelmäßig wird der Musikproduzent zum unfreiwilligen Mittelpunkt intimer Anekdoten und peinlicher Geständnisse, auf Instagram und auch im TV enthüllt Dani schlechte Angewohnheiten wie etwa sein lautes Schnarchen, verrät im Detail, wie Lucas "mit seinem griechischen Zaziki schießt" oder plaudert aus, dass er heimlich nachts die Nutellagläser leer löffelt. Hauptsache, sie sorgt für Lacher. Auf wessen Kosten? Egal! Dass sich Danis Liebster damit unwohl fühlen könnte, scheint ihr gar nicht in den Sinn zu kommen. Und so nutzte die Blondine auch die aktuelle Folge ihrer Reality-Show "Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca" (mittwochs, 20.15 Uhr, RTL ZWEI), um ihren Schatz mal wieder vorzuführen: "Also der Lucas, der kriegt halt überall Haare", berichtet Daniela vor laufender Kamera. "Behaart wie ein Orang-Utan!" Zur Krönung muss Lucas natürlich auch alles zeigen, Dani reißt ihm unbeirrt das Shirt hoch, lässt alle Welt seine Rücken- und Achselbehaarung sehen. Zum Fremdschämen …

Sogar Danis hartgesottene Follower zeigen sich auf Instagram schockiert: "Die Frau hat kein Feingefühl, ist mir schon ein paarmal aufgefallen", schreibt eine Userin entsetzt. Ein anderer Nutzer kommentiert: "So gequält werden als Mann von seiner Frau … Das muss man aber auch wollen." Aber will Lucas das wirklich – oder macht er nur gute Miene zum bösen Spiel? Klar ist, der Sänger hat ein ziemlich dickes Fell, und zwar nicht nur auf dem Rücken … Das weiß auch seine Frau: "Ich bin so dankbar, dass ich jemanden an meiner Seite habe, der auch mal die Klappe halten kann!", gibt Dani zu. Da könnte sie sich doch mal ein Scheibchen abschneiden …