Daniela Katzenberger & Lucas Cordalis: Aus und vorbei! Sie will einen Neuanfang

Mittlerweile leben sogar ihre Mutter Iris und Lucas Mama Ingrid auf Mallorca. Doch Danielas Entscheidung steht fest. Wenn Sophia ein paar Jahre älter ist, will Daniela unbedingt zurück nach Deutschland. "Ich arbeite schon darauf hin", verrät sie jetzt im Interview mit "Promiflash". "Für mich ist klar: leben hier mal kurz – okay. Aber sterben nicht. Ich will mich hier nicht verbuddeln lassen."