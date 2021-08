Daniela Katzenberger & Lucas Cordalis: Ehe-Krise! Daniela zieht den Schlussstrich

Grundsätzlich wäre eine Schwangerschaft zwar noch möglich, doch für Dani scheint das Thema ein für alle Mal vom Tisch zu sein, offenbar mag sie sich nicht mehr mit enttäuschten Hoffnungen herumquälen, was nachvollziehbar ist. Aber hat auch Lucas seinen Frieden damit gemacht, dass kein weiterer Nachwuchs mehr ins Haus steht? Oder fühlt er sich von Danis Entscheidung überrumpelt? Dann könnte der unerfüllte Traum künftig wie ein Damoklesschwert über ihrer Liebe hängen. Denn unterschiedliche Vorstellungen über wichtige Fragen des gemeinsamen Lebens sind immer eine Belastung für die Beziehung und führen nicht selten sogar zur Trennung. Und Lucas und Dani haben keineswegs nur in der Kinderfrage unterschiedliche Ansichten – es kracht immer wieder zwischen ihnen, etwa wenn es darum geht, wo sie ihren Lebensmittelpunkt haben.

"Ich fühle mich auf Mallorca kein bisschen zu Hause", klagt die Katze nicht nur in ihrer RTL ZWEI-Doku, sondern auch regelmäßig auf Instagram. Obwohl ihre Mutter Iris Klein (54) mittlerweile auch auf der Baleareninsel lebt, hat Dani Heimweh nach Deutschland, insbesondere der Pfalz, ihrer Heimat. Sie lässt offen durchblicken, dass sie sich dort wohler fühlen würde. Lucas hingegen will Mallorca auf keinen Fall verlassen, seine Mutter Ingrid (76) nicht im Stich lassen, die nach dem Tod seines Vaters Costa 2019 alleine lebt.

Vielleicht ist ja doch was dran am Spruch mit dem verflixten siebten Jahr. Jedenfalls scheint Danielas und Lucas’ Beziehung gerade in einer schwierigen Phase zu stecken. Dass im Bett nicht mehr viel los ist, gaben beide immer wieder offen zu, zuletzt versuchte Dani sogar, ihr Liebesleben mit Pole Dance und sexy Dessous zu reanimieren. Aber wer weiß, vielleicht ist Danielas rigorose Absage an den Kindertraum ja zumindest in dieser Hinsicht die Rettung. "Sex nach Eisprung-App, das war voll der Romantik-Killer, und irgendwann hatte ich dann auch keinen Bock mehr", gab sie gerade erst zu. Wenn das Thema nun endgültig abgehakt ist, könnte sich das ja wieder ändern...