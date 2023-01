Daniela Katzenberger & Lucas Cordalis: Eifersuchts-Drama mit Folgen

Ausgerechnet Youtuberin und Sex-Bombe Jolina Mennen wird Seite an Seite mit dem Sänger in Down Under um die Krone kämpfen – inklusive intimen Gesprächen am Lagerfeuer. Oh, là, là! Da wird ihm mit Sicherheit nicht nur vom Feuer heiß. Bereits bei der "TV Total Wok WM" heizte sie dem Publikum und Lucas ordentlich ein. Was wohl Daniela dazu sagt, wenn ihr Liebster im Dschungel in Flirtlaune ist? "Lucas ist nicht eifersüchtig – eher ich", gab sie zu. Das riecht schon jetzt nach Ärger!