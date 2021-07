Daniela Katzenberger: "Wenn eine von denen schwanger von meinem Mann ist, falle ich in Ohnmacht!"

Aufgebracht schilderte die Blondine laut "Freizeitwoche" die Situation: "Sonntagmorgens klingelt es an der Haustür. Da stehen fünf Mädels, alle so um die 20, und sagen 'Hola, wir wollten nur wissen, ob der Lucas da ist!'" Ihr erster Gedanke? "Ich dachte mir, wenn von denen eine schwanger von meinem Mann ist, falle ich in Ohnmacht!" Doch die ungebetenen Gäste hatten sich bloß aus ihrer Ferienwohnung ausgesperrt, der Hausmeister hatte sie an Lucas verwiesen, der könne helfen.

Schon häufiger gab es Fremdflirt-Alarm bei der Katze und Lucas! Vor drei Jahren verstand er sich auffallend gut mit Model Miriam Höller (34), mit der er bei "Global Gladiators" um den Sieg wetteiferte. "Sie ist eine tolle Frau!", schwärmte Lucas. Auch weibliche Fans lassen nicht locker. "Ich sehe, was die Mädels ihm so schreiben und dass da Handynummern geschickt werden und BH-Größen und diverse Fotos. Da muss man schon hart im Nehmen sein", so Daniela. Jetzt muss sie erstmal ihren Lucas im Auge behalten: Denn die fünf Urlauberinnen machen eine Woche lang direkt im Apartment darunter Party...