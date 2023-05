Daniela Katzenberger & Lucas Cordalis: Er hat genug! Der Sänger kehrt der Familie den Rücken

Seit Monaten tobt der Rosenkrieg um Iris und Peter Klein mit ungebremstem Zorn. Ständig fliegen zwischen den getrennten Eheleuten die Fetzen. Mittendrin: Daniela Katzenberger und, notgedrungen, auch ihre Liebsten. Denn seit dem Fremdgeh-Drama im Dschungelcamp-Umfeld verbringt die Kultblondine gefühlt mehr Zeit mit ihrer Mutter als mit ihrem Lucas. Zum Glück hat der sowieso gerade Besseres zu tun, als sich mit den nervigen Problemen und Dauer-Streitereien der Schwiegerfamilie auseinanderzusetzen. Beruflich ist der Sänger nämlich endlich am Ziel seiner Wünsche und Träume: Er tritt nicht nur in die Fußstapfen seins berühmten Vaters Costa Cordalis, sondern ist momentan einer der gefeiertsten Stars im legendären Megapark am Ballermann. Dort entscheidet das Publikum bekanntlich knallhart, wer Erfolg hat und wer nicht. Schon so mancher Sänger wurde auf dieser Bühne gnadenlos ausgebuht. Für Lucas dagegen gibt es Applaus ohne Ende.

Sein Erfolgsgeheimnis? "Ich versuche, für das Publikum immer mein Bestes zu geben, egal, wo es ist und egal wann", erklärt er im Gespräch mit "Closer". "Die Leute am Ballermann sind meist sehr aufgekratzt, die brauchen Musik, die ihre Energie nach oben schaukelt." Genau das motiviere ihn: "Wir lassen gemeinsam die Kuh fliegen und haben eine gute Zeit miteinander, und es macht jedes Mal riesigen Spaß dort aufzutreten." Und das kommt an! Ein begeisterter Zuschauer krönte Lucas jetzt sogar mit einer symbolischen Krone zum neuen König von Mallorca. Das freut den Sänger natürlich, aber er habe keineswegs vor, den bisherigen Titelträger abzulösen, beteuert er. "Der König ist und bleibt, egal ob er noch da ist oder nicht, Jürgen Drews. Und ich glaube, man braucht auch keinen neuen König von Mallorca, denn jeder Fan hat seinen eigenen König. Es gibt Micky Krause, Lorenz Büffel, Isi Glück, mich, und wir alle haben unseren Platz hier, und das ist gut so." Zudem habe er eine ganz besondere Verbindung zum amtierenden Insel-Monarchen. "Jürgen Drews war einer der besten Freunde meines Vaters, und ich habe ihn seit meiner Kindheit immer wieder getroffen. Ich schätze ihn sehr und bewundere nicht nur seine Lebensleistung, sondern auch, dass er es im richtigen Moment geschafft hat, Tschüss zu sagen – das gelingt den wenigsten. Er hat es geschafft, und dafür gebührt ihm der größte Respekt." Er selbst beschäftigt sich allerdings derzeit eher mit der näheren Zukunft, denn da hat er sich, wie er uns verrät, so einiges vorgenommen: "Fantastische Shows zu spielen, neue Musik zu schreiben und aufzunehmen und eine sensationelle Doku abzuliefern, die im Sommer bei RTL 2 startet." Für die ist dann natürlich auch Dani wieder an seiner Seite – und der Familienzoff ist bis dahin hoffentlich auch endlich mal beigelegt …

