Daniela Katzenberger & Lucas Cordalis: Herbe Schlappe! Das hat Danni nicht verdient!

Am 21. Januar startet die 15. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ trotz Corona-Pandemie in Südafrika. Mit dabei ist auch Lucas, der vor dem Dschungelabenteuer keine Angst hat. Sein Vater Costa († 75) wurde 2004 der erste "Dschungelkönig", seine Schwägerin Jenny Frankhauser (29) gewann 2018 – das will er auch schaffen.

Ob er vor etwas Angst hat? Nö! Und schon gar nicht vor den Essensprüfungen – denn die erinnern ihn angeblich an den Mittagstisch daheim. "Ich möchte meine Frau nicht in die Pfanne hauen, aber manchmal kommt das, was sie für mich kocht, relativ nah an so ’ne Dschungelprüfung ran", lästert der Musiker vor laufender Kamera.

Wie fies! Ein Spruch, der eindeutig zu weit geht. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die Katze erst im Oktober 20 20 ein eigenes Kochbuch auf den Markt brachte. In dem Buch schreibt sie: "Alle meine Rezepte sind ganz leicht nachzukochen und superlecker." Findet ihr Ehemann offenbar nicht. Hier besteht wohl dringend vor seiner Abreise nach Südafrika Gesprächsbedarf...