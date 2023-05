Daniela Katzenberger & Lucas Cordalis: Intime Schlafzimmer-Beichte!

Weiter berichtet die Katze, dass sie "abends so fertig" sei und einfach "keinen Bock" habe, sich die Beine zu rasieren und verrät: "Wenn Lucas und ich nebeneinander im Bett liegen, dann weiß man echt nicht, welches Bein zu wem gehört", lacht Daniela. Sie erzählt, dass sie "schon einen krassen Haarwuchs" habe und wenn sie sich eine Woche nicht rasiere, so aussehe, als hätte sie "Bud Spencer auf der Wade kleben" und zeigt ihren Fans daraufhin sogar ihre Beine. Dann greift die Katze allerdings zum Rasierer und sagt ihrer Beinbehaarung den Kampf an.

