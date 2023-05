Daniela Katzenberger & Lucas Cordalis: Tochter Sophia hat es faustdick hinter den Ohren

Sophia und Oma Iris sind gemeinsam unterwegs, um zu shoppen. Als Iris ihr leicht faltiges Kleid auffällt, sagt sie: "Das müsste ich bügeln". Sophia gibt ihre Oma prompt einen tollen Tipp und sagt: "Oma, dann lauf' doch einfach schneller", schlägt ihre Enkelin vor, "das geht glatt durch den Wind.", erklärt die Siebenjährige. Iris sagt daraufhin lachend: "Gute Idee!" Ob der Tipp von Sophia letztendlich etwas gebracht hat, verrät die 55-Jährige allerdings nicht.

