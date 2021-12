Daniela Katzenberger & Lucas Cordalis: Mega-Zoff! Sie macht den Abflug

Daniela hat oft schlechte Laune

Während einer Fragerunde auf Instagram will ein Fan nun wissen, was Daniela macht, wenn Lucas sie mit seiner schlechten Laune nervt. "Einer von uns verlässt die Bude und besucht seine Mutter. Wir sind beide keine Schreihälse, aber ich ziehe halt brutal die Fresse. Man merkt's mir sofort an, wenn ich 'ne Kack-Laune habe", erklärt die TV-Blondine lachend.

Ein anderer User will wissen, wie Dani es schafft, immer so gute Laune zu haben. Doch davon ist sie offenbar weit entfernt! "Frag mal Lucas, ob ich permanent gut drauf bin", antwortet sie. "Nee, ich bin auch mal richtig kacke drauf und habe keinen Bock auf gar nix. Mir hilft es dann, wenn ich baden gehe und mir Filme reinziehe, die ich mitsprechen kann. Oder ich fahre zu meiner Mama und hocke mich gefühlt 'ne Stunde in die Sauna. Bilde mir ein, dass ich meine scheiß Laune dann rausschwitze. Hilft sogar."

Na, dann ist ja alles gut...