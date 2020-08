Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis: Schock-Entscheidung! Mama Iris packt aus

Dass Lucas Cordalis nicht gern allein auf der Bühne steht, ist kein Geheimnis. Bislang nötigte er allerdings nur Ehefrau Daniela Katzenberger zum Mitsingen. Doch jetzt könnte aus dem Duo ein Trio werden, denn offenbar soll Töchterchen Sophia demnächst ebenfalls live performen. Es wäre nicht das erste Mal, dass die kleine Katze von ihren Eltern in die Pflicht genommen wird...

Oma Iris Klein ließ die Bombe platzen. Sie saß vorm Fernseher und verfolgte begeistert, wie Daniela und Lucas in der Live-Show „Schlager, Stars und Sterne“ vor einem Millionenpublikum ihren Song „Das verflixte siebte Jahr“ zum Besten gaben. Als dann auch noch Jürgen Drews mit seiner Tochter Joelina ein Duett anstimmte, gingen die Emotionen komplett mit Iris durch, und sie machte sich in ihrer Insta-Story Luft: „Bin gespannt, wie schnell die Zeit rast und Lucas mit Sophia singt.“

Vermarkten Daniela und Lucas ihre Tochter?

Ups, das klingt ganz so, als ob es da schon konkrete Pläne gibt, Sophia fürs musikalische Familiengeschäft einzuspannen. Was nicht weiter überraschend wäre, die Kleine ist schließlich längst im TV und auf dem Instagram-Channel ihrer Mutter dauerpräsent. Da wäre eine Live-Performance nur der nächste logische Schritt einer cleveren Vermarktungsstrategie. Zumal Dani und Lucas schon früher Ambitionen in diese Richtung gezeigt haben: Vor knapp zwei Jahren trällerte Sophia den Prinzessinnen-Hit „Lass jetzt los“ aus dem Disney-Streifen „Die Eiskönigin“ ins Mikrofon, ganz professionell im hauseigenen Tonstudio ihres Papas. Schon damals war Dani ganz aus dem Häuschen vor Freude über das Gesangstalent ihrer Tochter. Die Fans reagierten allerdings bestürzt. „Jetzt fängt auch die Mini-Katze an zu singen?“, fragte ein User entsetzt. „Die Kleine steht doch eh schon zu viel in der Öffentlichkeit!“