Daniela Katzenberger untersagt Kontakt: So sehr kontrolliert sie Lucas Cordalis

Aktuell befindet sich Lucas Cordalis ganz weit weg von seiner Daniela. Denn er zieht ins Dschungelcamp. Dort erwarten ihn nicht nur harte Spiele und wilde Tiere, sondern auch die eine oder andere hübsche Mitstreiterin, wie zum Beispiel Model Tessa Bergmeier oder Cecilia Asoro. Und das dürfte der Katze so gar nicht gefallen! Die hat ihren Schatz nämlich schon vor dem Einzug ins Camp gewarnt.

"Meine Frau hat mir befohlen, dass ich keinesfalls nackt dusche! Außerdem sagte sie augenzwinkernd: 'Finger weg von anderen Frauen!' Meine Frau ist sehr eifersüchtig, aber ich bin ein braver Ehemann. Dennoch könnte ein falscher Blick sein und dann knallt es. Daniela hat viel Feuer! Aber ich ruhe in mir. Ich erinnere mich daran, dass sie mal in meinem Instagram-Account Frauen blockiert hatte, die ich mal in einem anderen Format kennengelernt hatte. Mit denen hatte ich nett geschrieben, auf einmal waren die weg. Da ist sie rigoros, auch wenn wir keine Geheimnisse voreinander haben."

Damit könnte beispielsweise Miriam Höller gemeint sein, mit der der 55-Jährige vor einigen Jahren für die Sendung "Global Gladiators" vor der Kamera stand. Beide gingen heftig auf Flirtkurs. Sehr zum Ärger von Dani.

Die Damen im Dschungelcamp sollten sich also zweimal überlegen, ob sie Lucas schöne Augen machen...

