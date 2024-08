Daniela Katzenberger: Vollkommen verändert! Sie ist kaum wiederzuerkennen

Doch Dani denkt nicht daran, sich jetzt auf die faule Haut zu legen, im Gegenteil: Jetzt werden die schweren Gewichte gestemmt! Beinahe täglich ackert Daniela im Fitnessstudio, denn sie weiß: "Muckis formen den Körper und schmelzen das Fett weg!" Eine überraschende Erkenntnis, denn Dani war lange ein bekennender Sportmuffel. Umso stolzer ist sie jetzt auf das Ergebnis der Schweißarbeit: "Es fühlt sich verdammt gut an!" Doch ein flacher Bauch und schlanke Beine sind der Katze offenbar nicht genug: Daniela will mehr – mehr Muskeln! Vor kurzem nahm die 37-Jährige sogar ganz offiziell an einem Bodybuilding-Wettbewerb teil! Beim Fitness-Contest der "WFF Germany" (World Fitness Federation Germany) in Trossingen (Baden-Württemberg) erzielte Daniela in der Kategorie "Glamour Model" den zweiten Platz.

Was wohl ihr Ehemann Lucas Cordalis zu Danielas neuem Erscheinungsbild sagt? Bis jetzt äußerte sich der Sänger jedenfalls noch nicht dazu. Wir können also gespannt sein, ob Dani ihn beim Muskelwettbewerb schlägt ...