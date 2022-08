Daniele Negroni: Heftige Vorwürfe seiner Ex - Jetzt wird es richtig dreckig

In dem Podcast beschreibt Laura Steiner die Beziehung zu Daniele Negroni so: "Demütigungen, Beleidigungen, Gewalt … alles dabei." Sie behauptet, er habe ein Alkoholproblem und habe sie immer wieder angegriffen - und sogar auf sie uriniert. "Der hat einfach auf mich draufgepinkelt. Der hat Sachen durch die Gegend geworfen, hat angefangen, mich zu schubsen. Er hat mich gegen meinen Willen festgehalten, mich gegen die Wand gedrückt, so, dass ich mich nicht mehr bewegen konnte und mich die ganze Zeit dabei angeschrien, so dass ich ultra Angst hatte", so Laura.

Obwohl er bei "Das große Promi-Büßen" ganz zahm ist, glaubt sie nicht, dass er sich wirklich verändert hat. "Der hat da gar nichts gelernt. Der hat einfach nur geschauspielert bei der Sendung", ist sie sich sicher.

Gegenüber "Bild" wehrt sich der DSDS-Star jetzt gegen die Vorwürfe. "Das ist einfach gelogen. Ich habe mit dieser Frau nichts mehr zu tun. Sie lügt, um mit meinem Namen Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber egal, wie viele Unwahrheiten sie noch über mich verbreiten wird, ich wünsche ihr einfach nur das Beste und dass sie einfach wieder glücklich wird", erklärt er.

Was wirklich passiert ist, wissen am Ende nur die beiden. Daniele hat momentan aber wohl ohnehin nur seine neue Freundin Davina Carstens im Kopf - mit ihr hat sich der Sänger gerade verlobt...

