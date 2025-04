Danni Büchner: "Bearbeitet"! Scharfe Kritik für ihre "Playboy"-Fotos

Das Ergebnis des Shootings hat Daniela natürlich auch bei Instagram geteilt. Unter dem Post häufen sich unzählige Komplimente an die fünffach Mama. Doch andere sind enttäuscht!

"Warum werden die Bilder so bearbeitet? Nichts gegen Frau Büchner, aber ganz realistisch sind diese Aufnahmen nicht. Kein Wunder, dass einige Frauen dann an sich zweifeln", schreibt ein Follower. "Ich finde die Photos auch sehr stark bearbeitet. Vom Gesicht her erkennt man sie fast gar nicht", meint ein anderer. Noch ein Follower fragt sich: "Sie ist 'ne mega hübsche Frau! Wieso muss man dann den Bauch bearbeiten? Ist sie dadurch weniger schön?"

Einige finden sogar das Gesicht der 47-Jährigen so bearbeitet, dass man sie kaum noch erkennt. Am Ende muss es aber nur einer gefallen: Daniela selbst! Und das tut es offenbar, so stolz, wie sie auf den Fotos grinst ...