Danni Büchner: Nackt im Playboy – jetzt teilt ihr Ex gegen sie aus!

Weiter erklärt er: "ICH fand 'Playboy' vor langer Zeit sehr gut, es stand für starke Frauen, die sich so ablichten lassen, wie sie sind. Das vermittelt Stärke. Selbstbewusstsein und Wohlbefinden. Heutzutage sind die Bilder so stark bearbeitet, dass es mit der echten Person nichts zu tun hat – das ist kontraproduktiv, denn das zeigt Zweifel, Unsicherheit und Angst, was die anderen darüber denken." Also genau das Gegenteil von der Botschaft, die Daniela Büchner mit ihren Fotos vermitteln will. Ob sich die Fünffach-Mama noch einmal zu den Sticheleien ihres Ex äußern wird? Immerhin gibt sich Ennesto auch einsichtig und gibt zu: "Es geht mich nichts an". Dafür hatte er am Ende jedoch ganz schön viel zu sagen ...