"Das große Backen" 2025: Start, Sendetermine und alle Infos zur neuen Staffel
Die süßeste Show im deutschen Fernsehen kehrt zurück! Neue Staffel, neuen Hobbybäcker, spannende Herausforderungen – und natürlich köstliche Kreationen inklusive.
Auch in diesem Jahr führt Enie van de Meiklokjes wieder durch "Das große Backen".
© SAT.1 / Claudius Pflug
Gerade erst hat die Profiversion ihre Gewinnerin gekürt – doch jetzt übernehmen die Hobbybäcker wieder das Ruder: „Das große Backen“ geht 2025 endlich in die nächste Runde! Ab dem 13. August sucht SAT.1 wieder nach dem besten Hobbybäcker Deutschlands – und das mittlerweile in Staffel 13. Wer diesmal um den goldenen Cupcake, 10.000 Euro und sein eigenes Backbuch kämpft, wird sich ab dem Staffelstart zeigen.
Enie van de Meiklokjes, Christian Hümbs und Co. sind dabei
Auch in Staffel 13 bleibt das Erfolgsteam der Jury erhalten: Christian Hümbs und Bettina Schliephake-Burchardt bewerten wieder Woche für Woche die Werke der Kandidat:innen – stets kritisch, aber fair und mit Leidenschaft fürs Handwerk. Moderiert wird die Show erneut von Enie van de Meiklokjes, die mit Charme und liebevoller Unterstützung durch die Sendung führt.
Wie läuft „Das große Backen“ ab?
Insgesamt zehn Hobbybäcker treten in der neuen Staffel an: Ab dem 13. August müssen sie sich in kreativen Challenges, technischen Aufgaben und der wöchentlichen "Meisterprüfung" beweisen. Wer patzt, fliegt – wer glänzt, backt sich Folge für Folge dem Sieg entgegen. Im großen Finale entscheidet sich zwischen den besten drei Teilnehmern, wer den goldenen Cupcake, das Preisgeld und eine Veröffentlichung seiner Rezepte in einem Backbuch gewinnt.
Alle Sendetermine von "Das große Backen" 2025 im Überblick
Ab dem 13. August läuft die 13. Staffel von "Das große Backen" immer mittwochs um 20:15 Uhr auf SAT.1. Mit acht Folgen pro Staffel ergeben sich folgende Sendetermine:
Folge 1: 13. August 2025
Folge 2: 20. August 2025
Folge 3: 27. August 2025
Folge 4: 3. September 2025
Folge 5: 10. September 2025
Folge 6: 17. September 2025
Folge 7: 24. September 2025
Folge 8 (Finale): 1. Oktober 2025
Folge im TV verpasst? Kein Problem! Auf Joyn sind die Episoden jederzeit kostenlos abrufbar.