Insgesamt zehn Hobbybäcker treten in der neuen Staffel an: Ab dem 13. August müssen sie sich in kreativen Challenges, technischen Aufgaben und der wöchentlichen "Meisterprüfung" beweisen. Wer patzt, fliegt – wer glänzt, backt sich Folge für Folge dem Sieg entgegen. Im großen Finale entscheidet sich zwischen den besten drei Teilnehmern, wer den goldenen Cupcake, das Preisgeld und eine Veröffentlichung seiner Rezepte in einem Backbuch gewinnt.