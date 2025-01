"Das Sommerhaus der Normalos": Endlich! Starttermin steht fest

"Das Sommerhaus der Normalos" feiert am 24. Februar sein Debüt und sorgt schon jetzt für reichlich Gesprächsstoff. Statt prominenter Gesichter zieht dieses Mal das echte Leben ein: Acht völlig normale Paare wagen sich in das legendäre "Häuschen des Elends" in Bocholt-Barlo.

Wie auf dem offiziellen Instagram-Kanal der Show zu lesen ist: "Bevor wir in diesem Jahr zum 10. Mal das 'Sommerhaus der Stars' eröffnen, machen wir für RTL+ schon jetzt die Türen auf: Bei 'Das Sommerhaus der Normalos' treten acht Paare ohne VIP-Status an." Die Zuschauer:innen können sich auf packende Herausforderungen und hitzige Dramen freuen – schließlich wird nicht nur das Zusammenleben, sondern auch die Liebe der Kandidat:innen ordentlich auf die Probe gestellt. Und das alles für ein Preisgeld von 25.000 Euro!

"Das Sommerhaus der Normalos": Ein bunter Mix an Teilnehmern!

Statt Schauspieler, Models oder Influencer gibt es hier eine ganz andere Besetzung: Bankangestellte, Immobilienmaklerinnen und Zugbegleiter kämpfen um den Titel des Siegerpaares.

"Wer sorgt für Harmonie, wer entpuppt sich als Streithahn und wer geht allen mächtig auf die Nerven?", fragt RTL in der offiziellen Ankündigung. Antworten darauf gibt es ab dem 24. Februar, wenn das Format wöchentlich auf RTL+ läuft.