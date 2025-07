Start, Stream & Stars: Das wissen wir über "Das Sommerhaus der Stars" 2025

Ein Blick in die vergangenen Jahre gibt Hinweise: Seit Staffel 7 hat sich der September als fester Startmonat etabliert. Sehr wahrscheinlich also, dass auch Staffel 10 im September 2025 bei RTL und RTL+ an den Start geht. Sollten – wie gewohnt – rund zwölf Folgen produziert werden, dürfte das große Finale im November 2025 laufen. Sobald der Sender einen offiziellen Starttermin verkündet, erfahrt ihr es natürlich zuerst bei uns!