Wie der Reality-Podcast "Blitzlichtgewitter" in einer aktuellen Instagram-Story berichtet, soll es eine eindeutige Aussage zum Verbleib der Show geben und die stammt direkt vom Vermieter des legendären Sommerhaus-Anwesens in Bocholt. Der habe demnach gegenüber einer Insider-Quelle bestätigt, dass in diesem Jahr bislang keine Normalo-Produktion im Haus stattgefunden habe. Offiziell hat sich RTL bisher auf Anfrage von InTouch nicht zu einer Fortsetzung vom "Sommerhaus der Normalos" geäußert. Weder wurde eine neue Staffel angekündigt, noch ist ein Cast über die üblichen Kanäle bekannt geworden. Dabei war die erste Ausgabe der Sendung ein echter Quotenerfolg, nicht zuletzt wegen der Authentizität der teilnehmenden Paare, der Eskalationen im Haus und dem Kontrast zur Promi-Version.