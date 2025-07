"Das Sommerhaus der Stars": Darum wird es die schlimmste Staffel ever

Von "Ex on the Beach"-Star Michael Klotz (27) sollte sie sich aber lieber fernhalten: Der soll immerhin schon mal mit einer Glasflasche auf seinen TV-Kollegen Kevin Flocke eingeschlagen haben! Für Krawall-Potenzial ist also gesorgt. Wer am Ende auf wen losgeht, sehen wir aber leider erst im Herbst – wenn die neue Staffel ausgestrahlt wird.