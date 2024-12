"Das Sommerhaus der Stars": Tessa Bergmeier rechnet mit Mitstreitern ab - "So übergriffig"

Eine Sache trifft Tessa Bergemeier trotz Abstand zum "Sommerhaus" aber doch: Die Gerüchte, dass ihr Freund Jakob Morgenstern (39) und sie nur eine Fake-Beziehung führen würden. Unter anderem Sam Dylan (33) hatte diese Vermutung im Netz geäußert. "Es ist so übergriffig, zu urteilen und zu sagen: ‚Ne, das ist fake‘, wenn man gar nicht weiß, was da für Gefühle dringesteckt haben, wie sehr man gekämpft hat und was für Schmerzen man durchgestanden. Das ist total unfair zu sagen: ‚Ihr seid gar kein Paar‘, nur weil er jetzt nicht so dem typischen Alpha-Mann entspricht. Es gibt so viele Arten und Weisen, Liebe zu leben und das sollte man auch den anderen lassen", so Tessa.

