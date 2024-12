Sam Dylan & Rafi Rachek: Jaa ein Baby - doch es gibt ein Problem...

Sam und Rafi haben schon seit einiger Zeit einen Kinderwunsch. In der Sendung "All We Need Is Love" suchten sie bereits nach einer passenden Leihmutter. Sogar Sams damalige gute Freundin Kate Merlan (37) war im Gespräch, um das Baby auszutragen. Doch bisher konnte sich das Paar einfach nicht für eine Leihmutter entscheiden. "Blond und blauäugig wäre schon geil. Sie sollte gut aussehen", erklärt Rafi im Interview mit RTL. Doch Sam findet: "Es ist doch nicht wichtig, dass unsere Leihmutter gut aussieht! Ich wünsche mir, dass es eine kluge Frau ist. Meine Traumleihmutter wäre Halle Berry." Die Schauspielerin ist so gar nicht nach Rafis Geschmack. "Die ist doch von oben bis unten operiert", wirft er ein. Doch Sam argumentiert dagegen. "Das Kind kommt ja nicht mit Botox raus!" Für ihn zählt am Ende nur eins: "Ich möchte einfach ein gesundes Baby. Am liebsten eine kleine Prinzessin."