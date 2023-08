Anna Ermakova: Dieser Mann bringt sie jetzt zum Strahlen

Als Chefjuror gilt Joachim Llambi eigentlich als harter Hund. Doch Llambi hat eine andere Seite: Er wurde bei Anna Ermakova ganz weich. Auch dank des strengen Jurors räumte sie für ihre Tanzperformance bei "Let’s Dance" mit Valentina Lusin regelmäßig 30 Punkte ab und holte am Ende den verdienten Sieg.

Anna war für Llambi auch die beste Tänzerin, die die Unterhaltungsshow je hatte. Deswegen will er die Tochter von Boris Becker weiterhin unterstützen und fördern. Denn auf ihren biologischen Vater kann Anna nicht bauen. Boris saß bei "Let’s Dance" nicht einmal im Publikum, obwohl er zu dem Zeitpunkt in Deutschland war. Auch bei ihrem Uni-Abschluss fehlte von ihm jede Spur.

Anna und den Chefjuror verbindet mehr als nur die Tanzshow. Llambi hat auch zwei Töchter in Annas Alter. Außerdem weiß er, wie wichtig es ist, einen Unterstützer zu haben. Vor 17 Jahren holte ihn Moderator Hape Kerkeling in die Show. "Ich habe eigentlich Hape alles zu verdanken! Ich kam in diese Sendung und man kannte mich in Deutschland nicht. Er hat mich eigentlich als 'Herr Llambi' eingeführt", schwelgt der Duisburger in Erinnerungen.

Der Becker-Tochter prophezeit er Star-Potenzial: "Sie hat einen großen Namen und ist ein Typ." Deswegen will er ihre Karriere in Deutschland fördern. Sie ist wie eine Ziehtochter! Klare Voraussetzung sei jedoch, dass sie ihr Deutsch verbessere.

Genau das ist Annas Plan! Denn in Deutschland fühlt sie sich pudelwohl, wie sie mehrfach betonte: "Ich bin glücklich hier." Da sie sich von ihrem Freund getrennt hat, gibt es auch nichts mehr, was sie dauerhaft in England hält. „Ich liebe die Zeit, die ich hier verbringe. In Deutschland zu leben, macht mir Spaß“, sagte sie. "Das Ganze fühlt sich wie Heimat an!" Und bei diesen Worten glitzerten ihre Augen verdächtig. Aber bestimmt nicht aus Traurigkeit.

Und zu ihrem Umzug erklärte sie: „Es kommt darauf an, was ich hier in Deutschland für Möglichkeiten habe und was als Nächstes kommt.“ Eines ist jedenfalls sicher: Wie sie sich auch entscheidet – auf ihren väterlichen Freund und Unterstützer, Joachim Llambi, kann sie immer bauen. Wenn das nicht zu Tränen rührt...