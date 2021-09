Das Supertalent: Desaster hinter den Kulissen! Ist die Show noch zu retten?

Gleich zwei der frisch gekürten Juroren wurden positiv auf Corona getestet, darunter ausgerechnet der Mann, mit dem RTL nach dem Rausschmiss von Urgestein Dieter Bohlen beim Publikum so richtig punkten wollte: Kult-Kicker Lukas Podolski! „Mich hat’s leider erwischt. Ich habe Corona und muss leider erst mal in die Quarantäne,“ verkündete der Chef-Juror geknickt. Doppelt bitter, denn nun hat er erst mal zwei Wochen Hausarrest und verpasst dadurch nicht nur die aktuellen Castings und ist damit raus aus der Show, sondern auch Spiele mit seinem neuen polnischen Klub Górnik Zabrze. Ziemlich dumm gelaufen für Poldi, der sich nun vermutlich selbst fragt, warum er sich bei all den Verpflichtungen und Reisen nicht impfen ließ.