In ihrer Heimat zählt die 1979 in der Grenzstadt Tegelen geborene Niederländerin bereits seit Jahren zu den erfolgreichsten Entertainerinnen Hollands. Seit 2011 ist Chantal Janzen das wichtigste Gesicht des TV-Senders RTL4. Ob „The Voice of Holland“ oder die niederländische DSDS-Version „Idol“, die 42-Jährige ist regelmäßig in allen größeren Shows des Landes zu sehen. Sogar wertvolle Jury-Erfahrung hat Chantal Janzen im Gepäck. Seit sechs Jahren ist sie als Jurorin im sogenannten „Supertalent“-Pardon „Holland’s Got Talent“ dabei. Aufmerksamen Zuschauern sollte trotzdem Chantals kurze Stippvisite in der deutschen Fernsehlandschaft nicht entgangen sein. 2015 moderierte sie an der Seite von Thore Schölermann zwei Staffeln der Gesangsshow „The Voice Kids“. Spätestens seit Chantal Janzen im Mai 2021 den Eurovision Song Contest in Rotterdam moderierten durfte, reißen sich viele TV-Sender um die bodenständige Blondine.