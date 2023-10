David Beckham: Untreue! Jetzt packt seine Ex-Affäre ALLES aus

David Beckham und Victoria Beckham gelten eigentlich als absolutes Power-Couple. Seit 26 Jahren gehen das einstige "Spice Girl" und der Fußball-Star gemeinsam durchs Leben. Doch ihre Beziehung war wohl nicht immer so perfekt, wie sie den Anschein macht - zumindest wenn man den Affären-Gerüchten rund um David und seine ehemalige Assistentin Rebecca Loos Glauben schenken will. In der neuen Doku "Beckham" spricht der Profi-Kicker selbst über den Fremdgeh-Skandal von vor 20 Jahren, doch seine vermeintliche Ex-Affäre scheint mit seiner Sicht der Dinge nicht einverstanden zu sein. Jetzt packt Rebecca die ganze Wahrheit aus.