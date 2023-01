David Crosby: Die Rock-Legende ist tot

Die Musikwelt trauert um eine Rock-Legende. Der US-Musiker David Crosby ist nach langer Krankheit im Alter von 81 Jahren gestorben. Er feierte als Sänger, Songwriter und Gitarrist große Erfolge. Für seine beiden Bands ("The Byrds" und "Crosby, Stills & Nash") wurde er gleich zwei Mal in der "Rock and Roll Hall of Fame" aufgenommen.