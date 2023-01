Dieter Thomas Heck († 80): Witwe Ragnhild ist tot

Trauriger Abschied von Ragnhild

Dieter Thomas Heck und seine Ragnhild waren von 1976 bis zu seinem Tod 2018 verheiratet. Sie hielten immer zusammen - an guten und an schlechten Tagen. 2007 erkrankte "Hilde" an Brustkrebs und ihr Schatz stand ihr immer bei. Und als bei ihm eine chronisch obstruktive Lungenerkrankung diagnostiziert wurde, bei der die Atemwege stark verengt sind, war sie immer an Dieters Seite.

So richtig konnte Ragnhild den Tod ihres Lieblingsmenschen nie überwinden. Zuletzt soll sie in einem Heim gelebt haben - ganz in der Nähe ihrer 47-jährigen Tochter Saskia. Nun kann sie im Himmel endlich wieder bei ihrer großen Liebe Dieter sein...