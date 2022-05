Spätes Mama-Glück: Promi-Mütter über 50

Janet Jackson stammt selbst aus einer großen und bunten Familie. Kein Wunder also, dass sich die Sängerin von ihrem Alter nicht hat abhalten lässt, um im Alter von 50 Jahren ein Kind zu bekommen. Diesen Wunsch erfüllte sich die Schwester des King of Pop gemeinsam mit ihrem damaligen Partner Wissam Al Mana. Zwar ging die Ehe zwischen dem Kindsvater und Janet Jackson nur wenige Monate nach der Geburt in die Brüche, aber für die Sängerin kein Grund zum Trübsal blasen. Denn ihr aus Baby Eissa ist mittlerweile ein kleiner Junge geworden, mit dem die 55-Jährige glücklicher nicht sein könnte. Ihm widmete die Musikerin auch einen rührenden Post auf Instagram anlässlich seines 5. Geburtstages: "Du wirst so schnell groß. So ein intelligenter, schöner Junge. Ich wünsche dir ein Leben voller magischer Momente."