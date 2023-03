David Jackson: Drama hinter den Kulissen! Droht dem "Bachelor" das TV-Aus?

Schnarch-Alarm statt prickelnder Romantik! Von Woche zu Woche lernt David Jackson seine Mädels besser kennen – doch so richtig in Fahrt kommt die neue Staffel nicht. Stellt sich die Frage: Ist der neue Bachelor zu brav – oder etwa bocklos? Fakt ist: Die Dates sind in dieser Staffel bisher vergleichsweise langweilig. Bei Yoga-Sessions oder Bachwanderungen kommen sich der Rosenkavalier und die Ladys nicht wirklich nahe – und wenn es doch mal knistert, dann hält sich der Bachelor plötzlich zurück.