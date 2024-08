David Ortega: Abrechnung mit RTL! Nach dem Dschungelcamp-Aus kracht es gewaltig

Aber von Anfang an: Im Camp sorgte David mit seinen Sprüchen für Kopfschütteln. Seite Mitstreiter hatten kein Verständnis für ihn und seine Ansichten. Manche Zuschauer waren sogar der Meinung, dass er sich zu stark verändert hat und an keinem TV-Format mehr teilnehmen sollte. Auch die Tatsache, dass sich einige andere Promis im Camp befinden und dort über ihre psychischen Probleme sprechen, stößt vielen Fans sauer auf. Sie fragen sich, warum RTL überhaupt Stars eingeladen hat, die nicht ganz fit wirken.

Auf dem offiziellen Instagram-Kanal der Sendung hagelt es deshalb Kritik. Denn dort werden fleißig Hilfsangebote für Menschen geteilt, die psychische Probleme haben. Für viele Zuschauer ist dies jedoch eine "Doppelmoral":

"Sorry, aber das zu posten, nachdem ihr David, der offensichtlich krank ist, in dieser Sendung vorgeführt habt, selber noch darüber Witze gemacht habt und in dieser Folge auch wieder einen Witz über Burnout gemacht habt, ist absolut scheinheilig."

"Was für eine Doppelmoral. Ihr wusstet doch, was ihr da in den Dschungel lasst."

"Ihr findet es wichtig? Finde den Fehler. Jemanden mit offensichtlicher Psychose [oder] mentaler Krankheit überhaupt in solch ein Format zu lassen, ist grob fahrlässig. Schlafentzug, extreme Bedingungen ... alles Dinge, die nur Menschen meistern können, die die innere Kraft haben. Ihr solltet echt vorher einen Eignungstest mit professionellen Psychologen machen."

Auweia! Hier ist das letzte Wort bestimmt noch nicht gesprochen ...