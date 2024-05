David Ortega: So krass hat sich der Dschungelcamp-Star verändert

Dabei fragt er auch seine Fans nach ihrer Meinung – welcher David Ortega gefällt ihnen besser: "Ungewohnt? Aber ich liebe mich so! Jetzt frage ich dich. Heute oder früher? Your Chance. Deine Wahl". Die Meinungen in den Kommentaren gehen jedoch auseinander. So lauten die Antworten der einen Seite zum Beispiel: "So abgeranzt. Schade." oder "Früher war halt echt gepflegter, muss man ganz ehrlich sagen".

Andere Nutzer mögen seine Typveränderung und unterstützen den Laiendarsteller in seiner Entscheidung: "Finde die Veränderung nicht schlimm, solange er sich damit wohlfühlt und es gibt genug andere Themen, über die man sich Gedanken machen sollte, als nur das aussehen." oder "Denke heute, ohne gesellschaftlichen Druck oder irgendein auferlegtes Schönheitsideal. Auf die inneren Werte und das eigene Wohlbefinden kommt es an".

Das sieht David Ortega wohl ähnlich. Wie er in diesem Post betont, liebt er sich in seinem neuen Look. Und das ist wohl die Hauptsache.

