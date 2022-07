Davin Herbrüggen: Verlobungs-Hammer! Der "DSDS"-Sieger outet sich

Gegenüber der "Bild am Sonntag" ließ der dann eine weitere Bombe platzen - der DSDS-Sieger ist bereits verlobt! Davin und sein Partner seien erst "vor drei Wochen zusammengezogen". Weiter schwärmt der 23-Jährige: "Mit ihm habe ich echt den Jackpot gewonnen". Da scheint er ja bereits sein großes Glück gefunden zu haben. Warum er mit dieser Verkündung so lange wartete verriet der Sänger ebenfalls: "Als frisch gelernter Altenpfleger war ich in dieser großen Castingshow. Da habe ich mich mehr als einmal gefragt, wie ich damit umgehen soll. Was passiert, wenn die Leute das merken? Da hatte ich pure Angst vor der Reaktion der Menschen".

Mit seinem öffentlichen Outing, will er anderen nun Mut machen und verkündet weiter: "Leute, die im Jahr 2022 immer noch nicht verstanden haben, dass Homosexualität etwas ganz Normales ist, bei denen ist Hopfen und Malz eh verloren. Niemand sollte mehr Angst davor haben, sich zu outen."

Mit seinem DSDS-Sieg fing für Davin ein neues Leben an. Wer in der Castingshow knapp am Sieg vorbeischrammte, erfährst du im Video: