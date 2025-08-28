Demenz: Bruce Willis wohnt nicht mehr bei seiner Familie – so geht es ihm jetzt

Der "Stirb langsam"-Star Bruce Willis (70) wohnt nicht mehr bei seiner Frau Emma Heming Willis (47) und den gemeinsamen Töchtern Mabel (13) und Evelyn (11). Stattdessen wird er nun in einem zweiten Haus in der Nähe der Familie rund um die Uhr von einem Pflegeteam betreut. Für Emma war es, wie sie im ABC-Special "Emma & Bruce Willis: The Unexpected Journey" erzählte, "eine der schwierigsten Entscheidungen" ihres Lebens. Doch sie ist überzeugt: Bruce hätte es so gewollt – vor allem, damit die Kinder weiterhin ein stabiles Zuhause haben.