Bruce Willis: Seine Frau ist am Ende ihrer Kräfte

Mittlerweile aber sind selbst einfachste Dinge wie Einkaufen oder Autofahren für ihn nicht machbar. Sobald er das Haus verlässt, muss ihn jemand begleiten, damit er sicher ankommt. Freunde verrieten, dass Bruce Willis' Demenz schon sehr weit fortgeschritten sei: "Ein normales Gespräch ist nicht mehr möglich."

Vierzehn Jahre ist es her, dass sich Emma und Bruce das Ja-Wort gaben. In guten wie in schlechten Zeiten, in Gesundheit und Krankheit wollten sie füreinander da sein. 2019 erneuerten sie dieses Gelübde sogar noch einmal im kleinsten Kreis.

Ihr Versprechen will seine Frau auf keinen Fall brechen. Egal wie hart die Zeiten werden. Also tut Emma alles, damit ihr Mann und ihre Kinder ein möglichst schönes Leben haben. "Alle Leute sagen zu mir: 'Ich weiß nicht, wie du das schaffst, du bist so stark!' Ganz ehrlich? Ich bin jeden Tag traurig", gab sie nun aber ganz offen zu.

Das Pflege-Drama um Bruce Willis bringt sie täglich an ihre Grenzen. Emma kann nicht mehr. Doch die Liebe, die ist noch da. Also geht es weiter.