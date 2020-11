Goodbye Deutschland: Trennung bei Demi Tatzel und Victor DeLaCruz!

as verkündet Demi jetzt auf ihrem Instagram-Account. "Ehe ist nicht immer eine Einhornwelt mit Regenbogenfurz! Wir hatten tolle Zeiten und schöne Erinnerungen! Aber unsere Standards und das Bild einer 'gesunden' Ehe sind einfach zu unterschiedlich. Obwohl ich ihn immer noch liebe, muss ich eine Entscheidung treffen, was für uns ALLE gut ist", schreibt sie in einem emotionalen Statement. Den genauen Trennungsgrund verrät die TV-Auswanderin nicht. Jedoch bittet sie darum, die Privatsphäre der ganzen Familie zu respektieren.