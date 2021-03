So kurz vor dem Finale scheint Rosenkavalier Niko Griesert mit seiner Damen-Wahl zu hadern. "Ich habe etwas auf dem Herzen, keiner weiß davon. Ich wusste sofort, es ist die falsche Entscheidung...", erklärt er in der Vorschau. Was hat Niko im Finale vor? Es gibt eigentlich nur zwei Gründe, warum Niko Griesert Michèle noch einmal anrufen könnte. Entweder der verzweifelte Bachelor möchte seine unerwartete Entscheidung gegenüber ihr noch einmal erklären oder aber Niko holt Michèle zurück in die RTL-Show! Da die beiden sich bereits ausgesprochen hatten, ist das zweite Szenario realistischer. Doch wird Michèle bei einer Rückkehr wirklich mit machen? Immerhin erklärte die traurige Kölnerin beim Abschied: „Es ist vielleicht sogar besser, dass ich jetzt vorher schon gehen muss, damit es nicht noch schmerzhafter wird.“ So kurz vor dem Finale sitzt die Angst verletzt zu werden tief. Ob Niko Griesert ihr die Sorgen am Telefon nehmen kann, zeigt sich im großen Bachelor-Finale kommende Woche auf RTL.

