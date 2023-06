"Der Bachelor"-Angelina Utzeri: Nach Paar-Outing - jetzt schießt sie gegen David Jackson

Es war wohl das dramatischste Wiedersehen bei "Der Bachelor" ever: In der Reunion-Show mit Frauke Ludowig vor knapp zwei Monaten machte Rosenkavalier David Jackson überraschend seine Trennung von Gewinnerin Angelina Utzeri bekannt und verriet dazu, dass er nun mit der Zweitplatzierten Lisa Mieschke zusammen sei. Für Angelina ein großer Schock! "Ich hätte mir sehr gewünscht, dass David und ich an das Ganze anknüpfen", so die 28-Jährige damals. Doch das ist längst Schnee von gestern! Denn nachdem sie so eiskalt vom Bachelor abserviert und durch ihre Mitstreiterin ersetzt wurde, holt die hübsche Brünette nun zum Gegenschlag aus.

Wie Angelina gerade nämlich via Instagram verkündete, hat sie seit ein paar Wochen selbst einen neuen Mann an ihrer Seite, ist mit ihm glücklicher denn je! "Er heißt Andi, wohnt aktuell in Mannheim und arbeitet bei einer Personalberatung", verrät Angelina unter einem der vielen happy Pärchen-Pics bei Instagram. Kennengelernt haben die beiden sich im Restaurant ihres Vaters. Und im Gegensatz zu David scheint er endlich der Richtige zu sein! Für ihn will die Wahl-Portugiesin sogar ihren Wohnsitz in Lissabon aufgeben und zurück in ihre deutsche Heimat ziehen! "Ich fühle mich gesehen und verstanden und kann einfach zu 100 Prozent so sein wie ich bin", schwärmt Angelina. Und weiter: "Endlich ein Mann, der mir nicht sagt, was ich zu tun und zu lassen habe!" Oha, das klingt irgendwie nach einem Seitenhieb gegen David. Mit dem will die Albstädterin laut eigener Aussage sowieso nie wieder etwas zu tun haben: "Für mich ist das Kapitel Bachelor ein für alle Mal abgeschlossen. Wenn es nach mir geht, muss ich ihn nie wiedersehen", stellte sie kürzlich klar. Ist ja auch nicht wirklich überraschend...

