Der Bachelor: Fake! Großes Drama um die Gewinnerin

Die letzte Nacht der Rosen zieht sich. Wie immer spricht der Bachelor noch einmal über die zusammen erlebte Zeit und lässt die letzten Wochen Revue passieren. Schlussendlich gibt David seine letzte Rose mit den Worten "Ich möchte dir an der Stelle sagen, dass ich mich in dich verliebt habe" an Angelina. Die fällt ihm daraufhin um den Hals und sagt: "Ich hab mich auch in dich verliebt". Ob David und Angelina noch immer ein Paar sind, klärt Frauke Ludowig im großen Wiedersehen am 10. Mai auf RTL.

Doch Fans der Kuppelshow sind sich schon jetzt einig: Diese Liebe ist nicht für die Ewigkeit. So kommentieren zahlreiche Fans auf dem offiziellen Instagram-Account des RTL-Formats, dass Bachelor David Jackson eigentlich keine der beiden Finalistinnen so richtig toll fand: "Ich glaube, es gab noch nie eine Staffel bei der es so wenig geknistert hat." kommentiert ein User. "Ich sehe da keine Gefühle", schreibt ein weiterer Fan. Es bleibt also spannend...

"Der Bachelor" läuft immer mittwochs um 20.15 Uhr auf RTL oder HIER* bei RTL+.

