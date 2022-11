"Der Bachelor": Gewinnerin Mimi packt über Niko Griesert aus

Jetzt spricht Mimi in einem Interview mit "Der Westen" über das Verhältnis zu Niko heute. "Für mich ist die Sache gegessen und der Mann hat keine Relevanz in meinem Leben", stellt Mimi klar. Nachdem Niko sie abservierte, hatten die beiden keinen Kontakt mehr. Trotzdem sind sie sich hin und wieder über den Weg gelaufen: "Tatsächlich sind wir uns jetzt zwei, dreimal in Köln über den Weg gelaufen oder waren auf denselben Events eingeladen. Da werde ich aber gekonnt ignoriert", berichtet Mimi.

Da sitzt der Schmerz wohl doch noch tief! Bleibt zu hoffen, dass Mimi ihre zweite Chance bei "Bachelor in Paradise" nutzt und ihr Liebes-Glück findet...

Für einige Promi-Damen war die Kuppelshow schon das Karrieresprungbrett. Seht im Video, wer alles durch "Der Bachelor" bekannt wurde.