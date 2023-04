Der Bachelor: Polizei-Drama am Flughafen!

Oh je, was war denn da am Flughafen los? Die zwei ehemaligen "Der Bachelor"-Kandidatinnen Michèle de Roos und Nele Wüstenberg erlebten einen regelrechten Albtraum bei ihrem Versuch, in die USA einzureisen.

Die beiden Freundinnen wollten sich auf den Weg zum Coachella-Festival nach Kalifornien machen, als ihnen am Flughafen in Deutschland erst einmal ein Strich durch die Rechnung gezogen wurde: Michèle und Nele wurden mehrere Stunden am Flughafen festgehalten.