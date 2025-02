"Der Bergdoktor": Bitterer Serientod! Warum sich in der Serie jetzt alles ändert

Sein Abschied wirft einige Fragen in Bezug auf die bereits bestätigte Staffel 19 auf. Wird sich der Ton der Serie wieder grundlegend ändern und deutlich düsterer werden? Klar ist: Gerade am Anfang dürfte die Trauer um den Fanliebling in der Serie im Vordergrund stehen, da gerade Lilli und Caro (Barbara Lanz, 41) einen geliebten Menschen verloren haben.

Ein zentrales Thema der neuen Staffel könnte der Konflikt zwischen Lilli und ihrer Tante Caro (Barbara Lanz) sein. Caro wollte den Landhandel übernehmen, am Ende ging sie mit ihrem Vater im Streit auseinander. Staffel 19 könnte zeigen, wie sie mit ihrer Trauer und möglichen Schuldgefühlen umgeht – und ob es eine Versöhnung mit Lilli gibt.