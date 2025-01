„Der Bergdoktor“: Hat Josie keine Hoffnung auf Heilung?

Am Ende entscheidet sich Josie, an einer Medikamentenstudie teilzunehmen. Die Ergebnisse sehen wir im Film „Unverzeihlich“. Während Martin sich mit einem Gymnasialdirektor auseinandersetzen muss, der sich weigert, sich behandeln zu lassen, sieht es privat wieder besser aus. Josie ist längere Zeit symptomfrei, und das Medikament hat auch bei anderen Patienten positive Ergebnisse gezeigt. So können Martin und Karin sich endlich wieder ihren Hochzeitsvorbereitungen widmen.