"Der Bergdoktor": Schwer krank! Stirbt ein Fanliebling den Serientod?

ACHTUNG SPOILER zu Folge 4, die ab dem 16. Januar in der Mediathek des ZDF und am 23. Januar im ZDF zu sehen ist.

In Folge 3 von Staffel 18 von "Der Bergdoktor" stellt Karin ihrem Freund Martin völlig überraschend die Frage aller Fragen - und der sagt tatsächlich Ja! Das frisch verliebte Paar wird also schon bald heiraten. Doch die Freude über die kommende Trauung wird am Ende der Episode schnell getrübt, als sie Karins Tochter Josephine (Lieselotte Voß) die freudigen Nachrichten verkünden wollen. Denn am Ende gesteht Josie ihrer Mama, was Martin längst wusste: Sie ist schwer krank!